Kestvusratsutamise MM-il osales esmakordselt kaks Eesti ratsutajat

Laupäev, 17. september oli eestlastele Slovakkias Šamorinis pikk ja emotsionaalne, aga mis peamine – õnnelik, sest esmakordselt lõpetasid kaks eestlast 160 km pikkuse MM-i raja.

Meie võistlejad alustasid laupäeva hommikul kell kuus pimedas ja vihma kuulutavas ilmas 133 võistluspaari hulgas Doonau kaldal. Viiest ringis koosnev rada oli peaasjalikult tasane, kuid erinevatel pinnastel. Lisaks eelülevaatusele tuli läbida 7 kohustuslikku veterinaarkontrolli, kus meie hobused Baltimor ja Fatas Zanzibaar said üldjoontes häid hindeid.

Võistluse tase oli väga kõrge ja võib öelda, et tegemist oli kestvusratsutamise nö täispaketiga, kus sai paraku näha nii suurt tragöödiat kui ülevoolavaid õnnepisaraid. Veterinaarkomisjoni rangust näitab fakt, et võistluse pidi katkestama tervelt 86 võistluspaari, neist 5 pärast finišijoone ületamist.



Võitjaks tuli kahekordse maailmameistri Maria Alvarez Pontoni abikaasa, 2015. a Euroopa meister (tiitel võideti samuti Šamorinis) Jaume Punti Dachs (47, ESP) hobusel Twyst Maison Blanche, kelle keskmiseks kiiruseks kujunes 23.605 km/h, sõidu aeg 06:46:42. Teine koht läks samuti Hispaaniasse Alex Luque Moralilehobusel Calandria PH, kes ületasid finišijoone veidi üle minuti pärast oma võistkonnakaaslast. Calandriale kuulus ka BEST CONDITION auhind, mis anti üle ülipidulikul lõpugalal. Kolmanda koha võttis Sh HH Nasser Bin H Al Khalifa Katarist hobusel Waterlea Dawn Treader ajaga 06:49:47.

Võistkondlikult domineerisid seekord Euroopa riigid – võidu võtsid tiitlikaitsjad Hispaanlased, kes just kaks nädalat tagasi Portugalis tulid Euroopa meistriteks juunioride ja noorte klassis. Teiseks sõitis end Prantsusmaa, kolmandaks Holland.

Ööpimeduses alustanud ja ka lõpetanud Kairit ja Heigo olid tulemuse üle üliõnnelikud nagu ka kogu Eesti meeskond, kes tegutses selle tulemuse nimel laupäeval üle kümne tunni. Meie sõitjate keskmiseks kiiruseks kujunes 15.406 Km/h. Võitjale kaotati umbes 3 ja pool tundi, kuid tegelikku kaotust meil ei olnud, oli vaid puhas rõõm ja suur kergendus.

Küsimusele, kas oleks ehk saanud veel paremat tulemust taotleda, vastas Heigo, kel oli mõningaid komplikatsioone eelviimases vet.kontrollis, järgmiselt: „Võib-olla küll, aga kas selle nimel oleks tasunud riskida? Tegelikult ei ole sellisel võistlusel enam vahet, kas sa oled 46-s või 36-s. Viimasele ringile läksime hämaras. Pidime minema Kairitiga koos, kuid Zanzibaari vaadeldi nii kaua, et meie startide vahe venis 7 min pikkuseks ja ma sain Baltimori kätte alles 10 km hiljem. Tähtis oli see, et lõpetasime ja tegime seda kenasti kahekesi koos. Emotsioonid on väga ülevad.“

Kairit võttis esimesena ette võistluskorraldajate ja oma meeskonna kiitmise. „See on siin ikka suurepärane koht, rajad olid kiired ja head ning ka oli ilm väga mõnus. Samamoodi oli meie tiim väga professionaalne ja ilma nendeta poleks see kõik nii positiivseks kujunenud.“

Kairit nentis, et head tulemused veterinaarkontrollis näitasid, et 15aastane täisvereline ruun Baltimor on jätkuvalt heas vormis ja oleks saanud sõita ka kiiremini. „Mul on hea meel, et meie hinded paranesid iga ringiga, ainuke probleem oli Baltimorile teise ringi järgne ülevaatus, kus ta käiku vaadeldi suure hoolega.“ Paraku arvas sportlane, et see on hobuse viimane suur tiitlivõistlus, kokku on ta käinud viiel rahvusvahelisel meistrivõistlusel.

Fatas Zanzibaarist ootab Heigo veel nii mõndagi, kuid tahaks kõigepealt nii endal kui hobusel lasta puhata. Heigo enda puhkus paraku väga pikaks ei kujune, sest 12. oktoobril osaleb ta Austraalias kestvusratsutamise võistlusel kohaliku hobusega.