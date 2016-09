Koolisõitja Grete Püvi saadab pensionile oma põhihobuse Talenti

Grete kommenteerib olukorda järgnevalt: „Selle aasta alguses, olles võistlustel Hispaanias, lõi Talentil välja vana kabjalõhe. Pärast Hispaania võistlust oli hobune mitu nädalat treeningust eemal ja seejärel kerges töös. Sama kabjaprobleem kimbutas meid ka 2014. aastal enne MM-i, mille me õnneks vähem kui kuu enne võistlust korda saime. Õnneks saime ka seekord maikuus kabjalõhe kontrolli alla ning saime lõpuks hakata normaalselt võistlusteks valmistuma.“

„Kahjuks aga tekkis tal juunis Brnos Maailmakarika etapil uus vigastus. Nimelt päev enne Grand Prix’ starti vigastas mära end boksis, mille tagajärjel tekkis tagajalale suur põletik. Jalg oli kuni üles välja nagu pakk all ja hobusel oli kõrge palavik. Loomulikult me võistlusel ei startinud ja Talent oli jälle kuu aega treeningust eemal. Augustis tundus, et kõik on lõpuks korras, kuid septembris oli sama jalg uuesti paistes, seekord küll kergemalt, ja praeguseks on hobune kerges treeningus. Samas, niimoodi on tippvõistlusteks võimatu hästi valmistuda. Kindlasti on hobuse tervis ja heaolu meile kõige tähtsamad, seega otsustasime Talenti spordikarjääri lõpetada. Talent läheb elama oma omaniku kodutalli Põhja-Prantsusmaal, kus teda ootavad rohelised karjamaad.“

Grete kinnitab, et Talentil oli ja jääb tema hinge alati eriline koht. „Ta on suure südamega hobune, kes on endast andnud nii palju,“ märgib sportlane. Nende parimateks saavutusteks jäävad 2015. aasta Nizza GP võit tulemusega 70,2% ja Lipica Maailmakarika etapi 2. koht vabakavas tulemusega 73,85%.

Grete asub uuel hooajal võistlustulle uute GP hobustega, kelleks on äsja tema elukaaslasega Rio OM-ilt naasnud Axel, noor täkk Eleito ja sellel aastal juba paar GP starti teinud Aleandro.