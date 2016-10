Tallinn International Horse Show meelelahutusprogramm pakub ehedaid elamusi

Kogu Baltikus ainulaadne Horse Show ühendab endas tipptasemel ratsaspordi ja ehedad elamused hobumaailmast. Reedel astub üles tõeline maailmaklassi superstaar Anne Veski, kes eestlastele pikemat tutvustamist ei vaja. Võistluse kavas on üle mitme aasta tagasi ka vahva showala kostüümratsutamine, mis on algab kohe peale menuka lauljanna esinemist. Varasemalt on Horse Show publik siin etteastetena näinud Kosmosemutte, A-rühma, Agnest ja Gabrieli, Pipi Pikksukka ja paljusid teisi, näis, kelleks kehastuvad tuntud ratsutajad tänavu.

Kostüümratsutamises võib hüppamas näha igasugu huvitavaid tegelasi. / Külli Tedre

Laupäeval, 8. oktoobril on kavas meeleolukas hobuetendus, mis räägib Tori hobusekasvanduse 160-aastasest ajaloost ning mille käigus tuleb areenile pea 40 uhket ja elegantset hobust. Õhtul astuvad publiku ette väikesed ponid ja edasi minnakse Ukraina lainele, kui lavale tuleb Ruslan Trochynskyi sõpradega ning peadpööritavaid trikke tegevad Ukraina Kasakad. Õhtu lõpetab kuue takistusega sõit, mis on samuti tore „segu“ spordist ja meelelahutusest. Kes on näinud, see teab, et sel õhtul minnakse koju kähiseva hääle ja plaksutamisest valutavate kätega.

Pühapäeval, 9. oktoobril teevad väikesed ponid oma teise etteaste ja siis saab kuulata klassikalist muusikat „Klassikatähed 2016“ esituses. Tänavused kaks finalisti, Silvia Ilves (tšello) ja Kristiina Rokashevich (klaver), esitavad koos Danae Taamaliga (viiul) Horse Show publikule klassikalisi kaasahaaravaid palu. Showprogrammi lõpetavad efektsed Ukraina Kasakad. Viimase võistluspäeva kulminatsiooniks on maailma karika etapp takistussõidus.

Saku Suurhalli on nädalavahetusel oodatud kõik noored ja vanad hobusesõbrad!

