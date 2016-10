Tänavuse Horse Show publikumagnet – Kasakate ratsashow Ukrainast

Nii Euroopas, Ameerikas, Araabias kui Aasias rohkelt esinenud showrühm sai alguse 1991. aastal Ukrainas, kui asutati kasakate ratsakool. Showrühma liikmed treenivad koolis tulevate põlvede noori kasakaid ning osalevad tihti ka filmides kaskadööridena.

Kasakate ratsakoolis õpivad lapsed esmalt selgeks ratsutamise põhitõed ning alles seejärel saab järk-järgult kasakate trikke omandama hakata. Lastele hakatakse hobuste käsitlemisega seotud ohutuse põhimõtteid õpetama juba alates neljandast eluaastast. Alates seitsmendast eluaastast on noortel võimalik hakata osalema Ukrainas kaks korda aastas toimuvatel kasakate võistlustel nimega Djighitovka.

Kokku peavad lapsed ja noored Kiievi kesklinnas asuvas ratsakoolis veetma vähemalt kolm tundi päevas. Koolituse raskus varieerub sõltuvalt lapse vanusest ning füüsilise ettevalmistuse tasemest. Tunnid ei ole siiski üksnes praktilist laadi, vaid palju omandatakse ka teoreetilisi teadmisi hobustest ning ratsutamiskunstist. Peale piisava kogemuse omandamist on 18aastased noored lõpuks nii kaugel, et neil on võimalik kasakate showtrupiga esinemas käia.

Kokku töötab trupis hetkel 15 nais- ja meeskasakat, kuid koolis õppivate ratsanike hulk on oluliselt suurem.

Tallinna Horse Showl astub publiku ette oma ainulaadset kunsti demonstreerima 7 kasakat 5 hobusel. Showprogramm leiab aset laupäeval algusega kell 19.00 ning pühapäeval kell 15.30.



