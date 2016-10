Fotod ja video: ligi veerandtuhat hobust astusid Tallinnas võistlustulle

«Me tulime seekord ühe hobusega,» ütles Vao Tallide peremees Jaanus Mehiste eile Postimehele. Saku Suurhalli jõudmiseks tuli tal läbida 130 kilomeetrit, kuid see pole sugugi kõige pikem reis, mis hobusega ette võetud. Tänavu käisid nad Hispaanias, ent kuna auto on hea, pidas hobune kenasti nii pika sõidu vastu.

«Hobuste transpordil ongi just see väga oluline, et nad tunneksid end hästi. Neid peab sõidu ajal jälgima, selleks on olemas kaamera, samuti on võimalus neid joota ja sööta,» rääkis Mehiste, lisades, et pika reisi puhul peab ka vahepeatusi tegema.

Valitsev Eesti meister takistussõidus Gunnar Klettenberg ütles, et ta on seni kõikidest võistlustest osa võtnud. «Alustasin ratsutamisega 11-aastaselt, seega praeguseks olen 37 aastat ratsutanud.»

Küsimusele, mis on teda niivõrd kaua ratsutamise juures hoidnud, kostis mees, et eks ikka armastus hobuste vastu. «Kõik see, kuidas nendega ümber käia, ja need emotsioonid, mis sa tagasi saad.»

Võistluse direktor Siim Nõmmoja märkis, et ratsaspordivõistluse ettevalmistustega alustati juba nädal tagasi.

14. korda toimuv Baltimaade suurim rahvusvaheline ratsaspordivõistlus Tallinn International Horse Show saab avapaugu reede hommikul. Tänavu teevad võistluseks spetsiaalselt kohandatud Saku Suurhalli areenil ligi 600 starti kokku 240 hobust ja 160 sportlast. Sündmus kulmineerub pühapäeval toimuva Kesk-Euroopa liiga maailmakarika etapiga takistussõidus.

Lisaks rahvusvahelistele võistlusklassidele peetakse sündmuse raames ka rahvuslikud võistlused, kus konkureerivad omavahel meie enda kohalikud ratsasportlased . Rahvuslike parkuuride kõrgused on vahemikus 95 - 125 cm. MK-etapil pannakse üles 140 – 160 cm kõrguste takistustega rada. Traditsiooniliselt on laupäeval kavas ka kohaliku ratsapubliku lemmik kuue takistusega sõit ja üle mitme aasta saab näha ka kostüümratsutamist, mis toimub reede õhtul.

Tuntumatest Eesti ratsutajatest näeb Saku Suurhallis võistlemas Gunnar Klettenbergi, Rein Pilli, Tiit Kivisildi, Kertu Klettenbergi, samuti publikule hästi tuntud Venemaa sportlaseid Vladimir Beletskiy’t ja Alexandr Belekhovi, poolakat Michal Kazmierczaki, Leedu ratsutajaest vendi Petraitiseid ja teisi.

