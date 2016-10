Horse Show kuue takistusega sõidu võit läks Eesti ja Leedu vahel jagamisele

Mõlemad sportlased ületasid vastavalt hobustel Alfons Ra ja Ikita Von Der Weretherbach puhtalt kõrguse 180 cm. Samuti läks jagamisele kolmas koht, mille teenisid 170 cm puhta ületusega Leedu sportlased Danielius Gutkauskas hobusel Valetas ning Matas Petraitis hobusega Dorena Z.

Rein Pilli sõnul oli viimane, 180-sentimetrine takistus väga kõrge. „Mõtlesin, et kui ta juba hüppab, küll ta siis üle hüppab. Tegemist on tegelikult väga vähese võistluskogemusega hobusega ning seni on kõrgeim takistus, mida ületanud oleme, 145 cm. Hobune läks takistusele väga kindlalt ning mida suuremaks kõrgus läks, seda tehnilisemalt ta töötas,“ kommenteeris Pill.

Kuue takistusega sõidule eelnenud ümberhüpetega parkuuris kõrgusel 145 cm läks esikolmik Leedu sportlastele. Esikoha saavutas Andrius Petrovas hobusel Centrino. Teiseks tulid Kristupas Petraitis ja Lordano ning kolmandaks Matas Petraitis ja Soli Deo Glorija. Parima eestlasena saavutas üheksanda koha Urmas Raag hobusel Ibelle van de Grote Haart.

Põhisõidule eelnenud kiirusparkuuris kõrgusel 135 cm oli edukaim Soome sportlane Susanna Granroth hobusel Baccara. Teise koha saavutas Leedu sportlane Aleksejus Timofejevas hobusega Italo Van'T Dauwhof. Kolmandaks tuli parima eestlasena Tiit Kivisild hobusel Don Kide.

Noorhobuste klassis, kus võisteldi Tabel A põhimõttel peetud kiirusparkuuris kõrgusel 125/130 cm, tuli võitjaks Leedu sportlane Andrius Petrovas hobusega Pink Dream. Teise koha saavutas Riina Sederi ratsastatud Kleopatra. Kolmandaks tuli Camerlane, kellega sõitis Läti sportlane Krista Kliesmete.

Noorte ratsanike kiirusparkuuris kõrgusel kuni 130 cm saavutas Soome sportlaste esindus kolmikvõidu. Esimesele kohale tuli Janina Kvarnström hobusega Hyper Panda, teiseks sõitsid end Anne Penttinen-Kemppi ja Rebeca, kolmandaks tulid Jenni Kammonen ja Tobima. Parima eestlasena saavutas neljanda koha Kaia Loviisa Kink hobusega Adorable Chabalito.

Ennelõunal peeti harrastajate Porsche karikasarja suure ja väikese ringi finaalid. Kõrgusel 95 cm peetud väikse ringi finaalsõidu ning ka karikasarja üldarvestuse võitjaks tuli Riinu Rahuoja hobusel Baron Abruka. Teise koha saavutas finaalis Anni Maisla hobusel Orpheus, kolmandaks sõitsid end Katre Viilmaa ja Sweet Dreams. Suure ringi finaali esikolmik ühtis karikasarja üldarvestuse esikolmikuga. Esikoha teenisid kõrgusel 110 cm peetud ümberhüpetega sõidus Egle Palm ja Vedette B, teise koha saavutasid Maris Suuster ja Vilandro K ning kolmandaks tulid Mailis Timmi ja Amor Karena.

Võistluspäeva avaala, rahvusliku puhtus-kiirus parkuuri kõrgusel 120 cm võitis Anette Leppik hobusel Samurai´s Miracle, teiseks tulid Paul-Richard Argus ja Favorite ning kolmandaks Siim Sinijärv hobusel Leander.

Tallinn International Horse Show jätkub ka homme, kui peetakse sündmuse raames maailmakarika etapp takistussõidus.

Lisainformatsioon ja tulemused on leitavad võistluse kodulehelt www.tallinnhorseshow.ee.