Eesti kestvusratsutaja Ines Beilmann-Lehtonen tuli teist aastat järjest Soome meistriks

Meistrivõistluste distantsiks oli 100 km, mille läbimisele kulus Beilmann-Lehtonenil 5 tundi, 17 minutit ja 3 sekundit. Paari keskmiseks kiiruseks kujunes 18,5 km/h. Sellel aastal oli ülesandmise teinud 5 paari, kellest tulemuse sai kirja neli. Võistlus toimus mulluse tiitlivõistlusega samas kohas.

Distants oli jagatud 4 osasse ja enne viimasele distantsile minekut oli ka kohustuslik hobuse re-check 15 minutit enne starti, et veelkord kontrollida hobuse kõlblikkust osaleda võistluse lõpuni. Kõik paarid olid tugevad ja vastavalt sellele ka võistluse tase kõrge. Üks ratsanik katkestas kolmandal ringil kui hobusel tuli raud alt.

Ines Beilmann-Lehtonen ja Local Sunshine koos oma abiliste Mari Saare ja Gabriel Kibaliga. / Salla Kuikka

Soome Meistrivõistlustel võib Soome Ratsaliidu reeglite kohaselt osaleda kas Soome kodanik või Soomes alaliselt elav isik, kellel on ka vastavad litsentsid Soomes olemas ja loomulikult vajalikut kvalifikatsioonid hobusel ja ratsanikul. Kuna Eesti paaril on kõik need kriteeriumid täidetud, võidigi meistrivõistlustel osaleda. Eestlanna on Soome elama viinud kirurgiamet ja abikaasa Petteri Lehtonen.

Värske meister kommenteeris asjade kulgu järgnevalt: “Kui mullu sõideti meistrivõitlused väga lämbes ja kuumas ilmas, siis ka selleks korraks oli loodus omalt poolt teinud kõik, et sõit oleks meistrivõitlustele kohaselt raske. Kogu päeva puhus kõva ja külm tormituul. Selline ilm on väga salakaval, sest hobune võib väga kergesti tuule tõttu lihastest jäigaks muutuda. Kohati tundus rajal, et tuul viib hobuse lihtsalt minema. Kaalupiirang oli sama kui eelmisel aastal, mis tähendab, et ratsanik varustusega pidi kaaluma vähemalt 70 kg.”

Võitja ületas lõpujoone suure edumaaga – 33 minutit enne järgmist paari. Hõbemedali saavutas Tanja Lampinen hobusel Faradinah SE Ox kiirusega 16,3 km/h ja pronksi võttis Anne Perälä hobusel Millionfieldś Roadrunner kiiruega 16,3 km/h. Teise ja kolmanda koha vaheks oli vaid 1 sekund. Neljandale kohale sõitis end Kirsi Oittinen hobusel Ronaldo kiirusega 15,5 km/h.

Tulemuse teeb Inese jaoks veel magusamaks see, et kodus on tal kasvamas alles 3 kuune beebi ning treenimine pärast rasket rasedust on olnud keeruline. Lisaks valmistus sportlane peagi kaitsma doktorikraadi. “Imeline, et suutsin selle sõidu läbida ja veel nii hea tulemusega!” rõõmustab ta. “Sellel aastal on mul raskete rasedussümptomite tõttu võistlusi olnud vähem. Viimased olid aprilli alguses kuuendal raseduskuul 80 km ja pärast lapse sündi augusti lõpus kaks kuud pärast sünnitust samuti 80 km. Võistlusteks valmistusin lisaks kestvustrennidele ka 3-4 korda nädalas teistel hobustel koolisõidutrenne tehes.“