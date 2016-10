Dina Ellermann lõpetas Helsingis GP vabakava neljandana

Sarnaselt Grand Prix programmiga saavutasid tänases vabakavas parima skoori soomlane Henri Ruoste ja Roble, kelle tulemuseks fikseeriti 72.350%, kusjuues kõik kohtunikud asetasid selle paari üksmeelselt esimeseks. Kohtunike hulgas ei olnud eriarvamusi ka teise koha tulemuse osas. See läks kirja rootslannale Sophie Fleming Tärnströmile hobusega Schumi, kelle tulemuseks jäi 71.425%.

Ellermann ja Landy`s Akvarel skoorisid täna 68.875%, mis andis üldises paremusjärjestuses neljanda koha. Kuigi üldpilt oli ilus, tulid sisse mõned vead jalavahetuste seerias, mis tõmbas hindeid alla. Meie paari suutsid ületada veel Stella Hagelstam ja New Hill Julitrea tulemusega 70.225%.

Dina Ellermann rääkis, et ise ta tänase sooritusega täielikult rahule ei jäänud, kuigi kõrvaltvaatajatele oli esitus jätnud suhteliselt ilusa mulje: “Tegemist on ikkagi alles selle sisehooaja esimese võistlusega ja mära oli täna kuidagi pinges. Võimalik, et oma mõju avaldas oluliselt suurem publiku hulk – hobused tunnetavad ära, kui õhus on elektrit.” Neljapäevase sooritusega oli meie koolisõidu esinumber rohkem rahul.

Ellermann ja Landy`s Akvarel on stardis ka homme, kui kavas rohkem showalana käsitletav simultan, kuhu pääses kaheksa tänast paremat paari.

Tulemused