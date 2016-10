Helsingi takistussõidu MK etapi võit läks Šveitsi, Raag taas Ibellega auhinnalisel kohal

Peaaegu täismaja ees oli lääne regiooni MK teisele etapile üles antud 36 sportlast. Stardijärjekorrast võis leida nimesid nagu Bertram Allen, Rolex Grand Slami ja Global Champions Touri võitja Scott Brash, Londoni olümpiavõitja Steve Guerdat ja paljusid teisi. Rajameister Guilherme Jorge Brasiiliast, kes ehitas radu ka Rio olümpial, oli üles seadnud 13 tõkkest parkuuri, millest üks oli kolmene ja üks kahene süsteem. Hoolimata sellest, et kolmesel süsteemil sai näha palju eksimusi, pääses ümberhüpetele 15 paari, mis Lääne liiga jaoks üsnagi suur arv, kuid siiski vähem, kui möödunud nädalal Oslos.

Õhustik ümberhüpetel oli pingeline, palju oli eksimusi ning viimaseks olnud Longines okseri mahajamist. Mullugi Helsingis võitnud Šveitslane Romain Duguet sõitis aga ajaliselt üle prantslase Mathieu Billioti ja järgmistel startijatel Dugueti aega ületada ei õnnestunud. Lõplik paremusjärjestus oli selgunud: esimene Duguet, teine mõnevõrra üllatuslikult prantslastest vähem tuntud Billiot ja kolmanda koha sai Meredith-Michaels Beerbaum.

Romain Duguet ja Quorida de Treho Helsingis auringil. / Susanna Liis Ole

Duguet, kes võitis Helsingis ka eelmisel aastal, sõnas pressikonverentsil, et on võidu üle siiralt õnnelik ja Quorida on imeline hobune, kellega sõita ja võistelda. Kolmandaks jäänud Beerbaum lisas, et tegemist oli väga hästi korraldatud võistlusega ja see on aastate jooksul palju arenenud, mis teeb sellest tema jaoks ühe parima MK etapi, millest osa võtta.

Lääne-Euroopa MK-liiga liidriks tõusis täna neljandana lõpetanud ja Oslos kolmas olnud belglane Pieter Devos, kellel punkte 28. 25 punkti peal on Meredith Michaels-Beerbaum ja Steve Guerdat. Järgmine etapp peetakse juba tuleval nädalavahetusel Prantsusmaal Lyonis.

Hommikupoole toimusid ka madalamad rahvuslikud ja CSI5* madalamad klassid, kus CSI5* taseme 140 cm parkuuris võttis puhta ja kiire sõiduga Urmas Raag hobusega Ibelle van de Grote Haart neljanda auhinnalise koha. Sõidu võitis Rootsis elav ja töötav soomlane Sebastian Numminen hobusel Gurra Hop. Martin Fuchs & Chaplin lisasid oma kontole veel ühe võidu, kui edestasid teisi 145 cm parkuuris.

Urmas Raag ja Ibelle van de Grote Haart. / Kristina Pärtel

Lisaks toimus lõunal Helsinki Horse Showle omane koolisõidu knock-out võistlus, kus 2 võistluspaari sõidavad samaaegselt ning neid hindavad kohtunikud otsustavad järgmisse vooru pääseva paari. Võistluses sai näha ka meie oma Dina Ellermanni ja Landy’s Akvareli, kes küll kahjuks esimesest voorust edasi ei pääsenud. Lõppvoorus oli taas parim Henri Ruoste hobusel Roble.

Dina Ellermann ja Landy's Akvarel. / Susanna Liis Ole

