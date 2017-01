2016. aasta Eesti parimad ratsasportlased on Rein Pill ja Dina Ellermann

On juba pikka aega traditsiooniks, et Eesti Ratsaspordi Liit korraldab jaanuaris piduliku ürituse, et panna ilus punkt lõppenud hooajale ja tunnustada parimaid. Erandiks ei olnud ka see aasta algus, kui laupäeval kogunesid Tallinnasse Swissotelli ratsaportlased, ratsaspordi ametnikud, treenerid ja ratsaspordi huvilised, et saada osa pidulikust auhindade üleandmisest.

Kõikide alade parimad sportlased poni-, laste, juuniorite, noorte ja seeniorite klassis ja parimad klubid selgusid Eesti Ratsaspordi Liidu edetabelite põhjal. Nii sai kolmevõistluses parima sportlase auhinna ratsutamise kolmevõistluse grand old lady Vilvi Laanet, viies väärika auhinna koju juba neljandat aastat järjest. Kestvusratsutamises oli teenitult parim tänavustel kestvusratsutamise maailma meistrivõistlusel käinud Heigo Rohtla. Üha populaarsemaks muutuv rakendisport oli jagatud kahte kategooriasse, kus ponirakendites oli esimene Riina Rõa ja hoburakendites Ülar Raudsepp.

2016. aastal viidi takistussõidus sisse noorte klassi asemel U25 võistlusklass, mille parimaks sportlaseks osutus hooaja tulemuste põhjal Susan Kaleta. Koolisõidus oli noorte seas parim Marii-Heleen Raidmets. Kolmevõistluse parim noor on sarnaselt 2015. aastale Anna-Liisa Raudsepp ja kestvusratsutamises pälvis parima noore sportlase tiitli Priidu Tikk.

Juuniorite klassis teenis takistussõidus kõige rohkem punkte ja sai parima juuniorsportlase meene Berit Lehtsaar. Koolisõidus anti parima sportlase autasu Stella-Marii Tammele. Kolmevõistluses oli sama vanuseklassi parim Andres Zirk ja kestvusratsutamises Kaisa Keerd.

Takistussõidu lasteklassi edetabeli esimeseks tuli Elizabeth Põder ja koolisõidus sai parima meene Helena Kaal. Parimaks ponisportlaseks takistussõidus tunnistati Anett Pajur, koolisõidus aga teist aastat järjest Carinee Ainola. Kestvusratsutamise poniklassi parim sportlane on Eliise Laur ja kolmevõistluses Teisi Unt.

Galal tunnustati ka parimaid harrastajaid, kelleks takistussõidus osutus Maris Suuster, koolisõidus Jekaterina Rastoštšenkova, kolmevõistluses Ülle Voolaine ja kestvusratsutamises Kristin Tärn.

Parimate klubide välja selgitamiseks kasutati samuti edetabelit, kuhu klubid kogusid punkte alade kaupa eraldi. Parima takistussõidu klubi auhinna sai Ratsaklubi Ruila Tall, koolisõidus skooris kõige rohkem punkte ja sai parima klubi auhinna Niitvälja Ratsaspordiklubi. Kolmevõistluse parim klubi on Järvamaa Ratsaspordiklubi, kestvusratsumises Estonian Endurance Riding ja rakendispordis Vändra Ratsaspordiklubi.

Juba mitmendat aastat järjest sai ka rahvas parimate selgitamisel kaasa rääkida ja anda oma hääle aasta eriauhinda nominentidele. Tänavu anti eriauhindu välja 5. Nominendid olid igas kategoorias väärikad ja nii jagunesid ka hääled mitmete kandidaatide vahel üsna tagavägiselt. Aasta ametnikuks 2016 pärjati tunnustatud veterinaar Tiit Siiboja. Aasta Ürituse tiitli pälvis suurvõistluse Cavalor Baltic Summer Cup raames peetud MK-etapp koolisõidus. Aasta treener 2016 on Sirje Argus, kelle käe all Tondi maneežis treenib kümneid lapsi takistussõidus ja kolmevõistluses. Aasta Tegija tiitli pälvis mitmete suurvõistluste tubli abiline ja vabatahtlik Siim Kroon.

Eesti Ratsaspordi Liit otsustas seekord anda välja ka elutöö eriauhinna, mis anti üle teenekale takistussõidu kohtunikule Tõnu Kaumannile.

Tänumeened koos tänusõnadega anti üle ka ratsaliidu eelmise hooaja toetajatele ja koostööpartnetitele Alexela Grupile, Helketmarile, Autospiritile, Nordic Hotel Forumile, Idea Grupile ja Eesti Meediale.