Siim Nõmmoja: Lembitu Kuuse oli Eesti parim ajakirjanik ratsaspordi kajastamisel

Mul oli temaga võimalus koos töötada alates 2001.a. ja iga kord hämmastas mind tema võime kiirelt ära tabada asja tuum. Vaid mõned küsimused võistluse korraldajale ja juba oli Lembitul uudise idee valmis. Mul on meeles tema reportaaž Tallinn International Horse Show esimeselt võistluselt, kui Rein Pill võitis ja muidugi ka meie viimane ühine töö läinud sügisel. Kuigi juba siis polnud tema tervis enam hea, jätkus tal ikka sama tarmukust ja soovi tuua vaatajateni meie spordi kõige parem külg.

Lembitu Kuuse viimane intervjuu Siim Nõmmojaga 2016. a Horse Show-l. / Merike Udrik-Õispuu

Vahest see eristabki Lembitut osadest spordiajakirjanikest, et ta ei otsinud spordis kunagi negatiivset intriigi, vaid oli alati spordi ja sportlaste poolel. Talle oli tähtis hea saavutus, parimate esituses, ilma igasuguse „kollase uduta“. Ta teadis kõiki meie tippratsutajaid, nende hobuseid ja hobuseomanikke, ta teadis, kes kuskil treenib ja kuhu kavatseb võistlema minna. Ta oli alati ratsaspordist huvitatud ja elas meile tõeliselt kaasa. Kuigi meil oli märkimisväärne vanusevahe, olen pidanud teda enda sõbraks. Mul on äärmiselt kahju, et Lembitu on lahkunud ja avaldan siirast kaastunnet lähedastele.

Siim Nõmmoja

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär