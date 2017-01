Takistussõitja Peder Fredricson valiti Rootsi aasta parimaks sportlaseks

Fredricsoni suurimateks konkurentideks olid maailma üks parimaid golfimängija, samuti Rios hõbeda võitnud Henrik Stenson ja rekordeid purustav noor ujuja Sarah Sjöström, kuid ratsutaja võitis niiöelda pika puuga ja juhtis hääletust algusest peale.

Jerringi nimelise konkursi osavõtt pole väidetavalt alates 1990. aastast nii suur olnud, häälte koguarv oli 790 263. Takistussõitjale kuulus neist 273,760 häält, mis näitab Rootsi ratsaspordi kogukonna ulatust. Enne Fredricson on Jerringi auhinna pälvinud veel üks ratsutaja – Rolf-Goran Bengtsson, kes tegi seda 2011. aastal.

Ehkki auhinnasaaja oli tulemusest ülimalt liigutatud, ei tulnud talle suure üllatusena, et hobuseinimesed niiöelda ühisrinde moodustasid ja teistele spordialadele „ära tegid“. „See näitab, kui suur ja tähtis on ratsasport Rootsis. See on ala, mis ühendab väga paljusid inimesi ja mis jätkub põlvest-põlve. Lisaks see on ala, kus mehed ja naised on võrdsed, ja kus kõik keskendub inimese ja hobuse vahelisele suhtele,“ kirjeldas Fredricson oma mõtteid, lisades, et ta eeldas tegelikult golfimängija võitu. „Auhinna võitmine oli minu jaoks väga emotsionaalne ja ülev,“ tunnistas ta kohalikule raadiojaamale antud intervjuus.

Peder Fredricsoni, kelle käesoleva hooaja peasihtmärgiks on Euroopa meistrivõistlused, tänukõne oli südamlik ja keskendus loomulikult tema põhihobusele H&M All In, kes oli Rio OMil tema parneriks. Ta tänas hobuse omanikku, kel oli julgust just selline hobune osta ning alles jätta, ning kogu oma meeskonda. „See auhind kuulub neile kõigile sama palju kui mulle,“ märkis jaanuari lõpus 45. juubelit tähistav sportlane. Erilised tänud edastas ta muidugi ka oma perekonnale ja kõigile, kes tema poolt hääletasid.

Ratsutaja õnne ei jaga aga kõik spordisõbrad. Kui Fredricson võitis tänavu Olümpiamängudel hõbeda, siis näiteks ujuja Sarah Sjöström pälvis seal nii kulla, hõbeda kui pronksi ning hoiab hetkel nii 50, 100 kui 200 meetri naiste ujumise maailmarekordeid.

Jerringi auhinna saajate peale on korduvalt langenud avalikkuse kriitika, näiteks kui Stenson 2013. aastal võitjaks osutus, arvati mitmel pool, et golfiliit sahkerdas häältega. Aasta varem pälvis auhinna OM hõbemedalist triatleet Lisa Nordén ning samal olümpial kulla võitnud legendaarne purjetaja Fredrik Lööf jäi hääletusel kaugele maha. 2006. aastal eelistas rahvas Euroopa Meistriks tulnud tõkkejooksjat Susanna Kallurit OM kulla võitnud hokimeeskonnale Tre Kronor, mis tekitas samuti suurt vastukaja.