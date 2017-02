Rein Pill oli Kesk-Euroopa takistussõidu liiga finaalvõistluse avasõidus kõrgel kohal

Kesk-Euroopa liiga finaalis on kolm osavõistlust, mille punktid lisatakse eelneva viie parima etapi punktidele. Avavõistluseks oli 145 cm kõrguste takistustega Tabel C parkuur. Teine osavõistlus, milleks ümberhüpetele 150 cm kõrgune parkuur, on kavas homme ning otsustav parkuur toimub pühapäeval, kui takistuste kõrguseks on 155 cm.

Rein Pillil on edu korral võimalus jõuda isegi liiga kolme parima hulka. Tänase avasõiduga tugevdas meie sportlane oma positsioone, kui saavutas hobusega A Brok sõidu arvestuses viienda koha. Pill ja A Brok võtsid parkuuri esimeses osas maha ühe takistuse, kuid sõit oli sedavõrd kiirem, et andis kokkuvõttes viienda koha. Kuna kõik sõidus osalenud sportlased liiga arvestuses punkte ei korja, siis võib Pill saada teise või kolmanda koha punktid (toim. hetkel pole teada, kas üks Poola sportlane võistleb liiga arvestuses või mitte). Sõidu võitis ja tõusis sellega ka ainuliidriks ungarlane Gabor Szabo jr. hobusega Timpex Bolczesz.

Esimese võistluspäeva lõpus oli Pill heatujuline ja sõnas võistluse kommentaariks, et täna tuli sõit hästi välja. "Meil tuli seal küll viga sisse, aga kokkuvõttes toimis hobune väga hästi. Homme saab järgmisse sõitu hea tundega peale minna," ütles sportlane.

Gunnar Klettenberg osales tänases MK-sõidus hobusega Quote, kuid lõpetas 33. kohaga. Samas oli Klettenberg auhindadel madalamates sõitudes, kui lõpetas kõrgusel 140 cm hobusega Traffic 17. auhinnalisel ja hobusega Hardcase 13. kohal.

Homme on liiga finaalis kavas teine osavõistlus, milleks on ümberhüpetega parkuur kõrgusel 150 cm.

Enne tänast sõitu oli liiga esiots selline: võrdse punktisummaga juhtisid ungarlane Gabor Szabo jr. ning venelanna Maria Bibikova. Neile järgnesid poolakas Dawid Kubiak ja lätlane Andis Varnal. Rein Pillil oli viies positsioon ja temast jäi napilt tahapoole Zigmantas Šarka Leedust. Ajalugu on näidanud, et finaali tulemused on tähtsad ja tagant poolt on tõusnud esikolmikusse nii mitmedki sportlased.

Varssavi võistluse tulemused