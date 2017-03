Rein Pill teatas oma osalemisest takistussõidu maailmakarika finaalis

Eesti sportlased osalesid MK-finaalis viimati 2011. aastal, kui tähtis võistlus toimus Saksamaal Leipzigis. Tookord sai kaasa elada Tiit Kivisildile ja Cinnamonile ning Gunnar Klettenbergile ja Ulrike R-le. Tänavune finaal toimub USA Nebraska osariigis Omahas 29. märtsist kuni 2. aprillini. Euroopast lennutatakse hobused võistluspaika Amsterdamist selleks spetsiaalselt tellitud lennuga 25. märtsil. Rein Pill võistleb finaalis oma 12-aastase põhihobusega A Brok ja temaga läheb lisaks abilisele kaasa ka meie koondislasi aastaid treeninud Kreeka tipptreener Stavros Georgopoulos.

Pilli sõnul on A Brok terve hooaja hüpanud stabiilselt ja sportlase eesmärgiks on teha eelkõige enda kohta hea võistlus. „Ega mul võidumõtteid loomulikult pole, aga tahaks ikkagi normaalselt hüpata,“ ütles Pill. Muidugi on võimalus finaalis osaleda ka sportlikus mõttes motiveeriv, sest viimastel aastatel pole Eesti takistussõitjatel sellisel tasemel võistlustele asja olnud.

Kuna võimalus osaleda selgus nii hilja, siis pole ettevalmistusteks enam palju aega jäänud ja pigem võtab kogenud sportlane võistluseelseid treeninguid rahulikumalt. „Eeloleval nädalavahetusel plaanin osa võtta sisemeistrivõistlustest. Enne äralendu teen Belgias kindlasti ka kaks tugevat hüppetrenni.“

Kes seekord tähtsa karika koju viib, et osanud Pill pakkuda. „Kohal on paljud kõvad tegijad ja võitjat on väga raske ennustada,“ ütles sportlane.

Omaha võistluse ametlik lehekülg



Lisainfo:

A Brok

Vanus : 12

Tõug : Hollandi soojavereline

Sugu : Ruun

Omanik : OÜ Trooja Hobune