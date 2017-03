Takistussõidu sisemeistrivõistlustel võitis kuldmedali Paul Argus

Vaiklasse kogunenud Eesti takistussõitjate paremikust puudus vaid 2016. a sisemeistrivõistluste kuldmedalist Urmas Raag, kes suundus Itaaliasse mitmenädalasele võistlustuurile. Võistlus oli siiski põnev viimase hetkeni ja tore oli see, et vanadele tegijatele tulid konkurentsi pakkuma noored neiud, kellel varasemalt nii kõrgel tasemel tiitlivõistlustele asja pole olnud. Kokku osales 15 sportlast 20 hobusega. Hanno Ellermann sõnas enne võistlust, et meistrivõistluste rada on väga loogline ja sujuv. „Kuna põhirõhk on takistuste kõrgusel, siis ei ole siin rõhutud keerulistele vahedele ja pööretele.“

Kahevoorulise võistluse võitjat ennustada oli raske, suurt rolli mängis teises voorus ka kiirus, nii et eelis on neil, kelle hobune suudab kiirelt liikuda ja puhtalt hüpata. Takistuste kõrguseks oli esimeses voorus 140 cm ja teises 145 cm. Teise vooru pääsesid 8 võistluspaari, neist Paul Argus ja Oliver Karma kahe hobusega. Märtsi lõpus maailmakarika finaali võistlema suunduvale Rein Pillile ja A Brokile pöialt hoidnud fännid pidid kahjuks pettuma, kui paaril tuli maha üks latt I voorus. Siiski võttis Rein asja rahulikult ja tema jaoks oli võistlus pigem suurvõistluse ettevalmistuseks.

2017. a sisemeistrivõistluste medalikolmik: Rein Pill (hõbe), Paul Argus (kuld), Gunnar Klettenberg (pronks). / Susanna Liis Ole

Teises voorus tegi teisena startinud Argus hobusega Caesar esimesena puhta sõidu ja ka konkurentidele ette kiire aja. Tema tulemuse suutis puhta sõiduga üle lüüa Pill hobusega Alfons Ra, kes kokkuvõttes võitis siiski hõbemedali, sest eelviimasena startinud Argus ja Renessin lõid lõpuks tema aja üle. Meistrivõistluste arvestuses sai aga osaleda vaid ühe hobusega ja nii sai pronksmedali kaela Gunnar Klettenberg, kes võistles hobusega Traffic, olles sõidu arvestuses neljas.

2017. aasta sisemeister Paul Argus oli võistlusega ja oma saavutusega väga rahul. „Sellist kõrgust pole ma juba ammu hüpanud ja tänane võistlus läks igati korda,“ ütles noormees. Renessiniga on sportlane koostööd teinud alles vähe aega. „See hobune on olnud väga edukas Soomes ja oli noorte klassi parim takistussõidu hobune 2016. aastal. Nii et tal on palju kogemusi. Täna sujus meil ka koostöö väga hästi,“ lisas võitja.



Võistluse tulemused