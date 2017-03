Juunioride takistussõidu sisemeistrivõistlustel võitis kulla Ketlin Ramjalg

Tänavu võistlesid 125 cm kõrguste takistustega kahevoorulises võistluses vaid neiud, keda oli stardis 19, neist mitmed kahe hobusega. Konkurents oli väga tugev, sest võistlustulle asusid mitmed noored sportlased ja kogenud hobused, kel juba mitmeid tiitleid ja rohkelt suuri võite selja taga.

Esimeses voorus sõeluti terad sõkaldest ja puhaste paberitega pääses teise vooru hüppama 10 võistluspaari. Kui teist vooru alustas Ketlin Ramjalg (RK Ruila Tall) oma teise hobuse Pittegaardens Rositaga, polnud tehtud veel ühtegi puhast sooritust. Sportlasel oli esimeses soojenduses Qatimini Des Vergers Z-ga sõit ebaõnnestunud. Rositaga õnnestus aga kõik ja nii tegid nad teise vooru esimese puhta sõidu.

Järgmisena startis Lehtsaar Lasca 14-l, kuid kahjuks tuli sisse üks viga ja nii lõpetati kokkuvõttes 4. kohal, jäädes alla pronksi võitnud Rebecca Blumfeldtile (Tondi RSK, treenib Maarja Martinsoni juhendamisel) ja San Antoniole. Viimaste kontol oli lõpuks samuti 4 kp, kuid sekundi võrra kiirem aeg. Kui sõita oli jäänud veel kahel ratsanikul, oli selge, et medali saamiseks oli vaja teha vaid puhas sõit. Seda suutis vaid Marlene Makarov (Audruranna RSK) hobusel Emora, kes tuli Ramjalgi järel hõbedale.

Ketlin Ramjalg, kes treenib hetkel kogenud Andres Treve käe all ja oli varem Riina Pilli õpilane, oli loomulikult õnnelik, et võistlus õnnestus. „See võit oli võimalik ainult tänu minu hobustele ja treeneritele,“ lausu noor neiu. „Rosita on väga temperamentne hobune ja tahab tõket nähes kohe edasi minna, seepärast pole temaga alati kõige kergem sõita. Aga täna oli meil õnne,“ lisas sportlane.

Järgmised medalikomplekti jagatakse välja Veskimetsa ratsakeskuses poniratsanikele ja harrastajatele 1. – 2. aprillil.