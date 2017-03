Paul Argus ja Renessin lõpetasid Helsingi Horse Fair Grand Prix teisel kohal

Helsingi 140 cm kõrguste takistustega CSI1* Grand Prix ümberhüpetele pääses 20st alustanust üheksa, kelle hulgas koguni seitse Eesti paari. Omaette klassi näitas Argus Renessiniga, kui tegi kaheselt süsteemilt järsu ja riskantse tagasipöörde, mis õnnestus ning läks lõpu eel kahe ja poole sekundiga juhtima. Ainukeseks soomlaste lootuseks oli ümberhüpetel Susanna Granroth kiire Baccaraga. Soomlannal ei olnud kodupubliku ees midagi tagasi hoida ja nii valis ta ülikiire tempo, tehes sama "triki", mis Argus ning asus ise rõkkavate tribüünide toetusel omakorda kahe ja poole sekundilise paremusega juhtima.

"Võit oli igati välja teenitud, sest kiirus, millega Granrooth ja Baccara ümberhüppeid läbisid, oli juba tippklassist. Renessin on suutnud väga lühikese ajaga tõestada, et seal on peidus kiire hobune ka suuremateks sõitudeks ja Caesar näitab väga stabiilset minekut ja usun, et tal on ees suur tulevik," kommenteeris Argus peale sõitu.

Kokkuvõttes võit Granrothile, teine koht Argusele ja kolmas iirlasele John Hickey`le. Kohad neli kuni üheksa kuulusid eestlastele vastavalt Kullo Kender ja Artas, Argus ja Caesar, Tiit Kivisild ja Donna Paola, Oliver Karma ja Hangstone, Kender ja Striga ning Stanislav Teder ja Handels Kosmos.

Eestlased võitsid võistluse esimestel päevadel veel rohkelt teisigi auhinnalisi kohti. Paul Arguse kontole jäi ka võistluse avapäeva 125 cm kõrguse parkuuri võit hobusega Danette V.