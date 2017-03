Eesti takistussõidu esihobune lendab laupäeval stiilselt Omahasse

Hobused saabuvad Omahasse Boeing 777 kaubalennukiga. Nad paigutatakse spetsiaalsetesse tallidesse, mis on ehitatud konteineritesse ning nende eest hoolitsevad ja hoiavad lennu jooksul silma peal 10 abilist (gruumi) ja veterinaar. Lennu suurim prioriteet on loomulikult neljajalgsete ohutus ning see, et pikk lend mööduks võimalikult mugavalt. Nagu ka inimestel, on hobustel lendamiseks vajalik pass ja igal hobusel on olemas ka oma ainulaadne mikrokiip. Samuti tuleb iga hobusega kaasa pagas, mis sisaldab endas kõike vajalikku võistluspaigas toimetamiseks ning kõhutäidet lennureisiks.

Saabudes võistluspaika, milleks on CenturyLink Center, ootavad hobuseid ajutised tallid. Kõikidelt Euroopast saabunud hobustelt võetakse vereproovid, et vältida võimalike haiguste levikut USA’s. Alles siis, kui kõik hobused, kes on saabunud teiselt poolt Atlandi ookeani, on viibinud 48 tundi karantiinis ja tunnistatud terveks, ühinevad nendega kohalikud võistlusratsud.

FEI maailmakarika finaal leiab Omahas aset 27. märtsist – 2. aprillini. Eestist osaleb finaalis Rein Pill oma põhihobuse A Brokiga.

Rein Pill ja A Brok. / Celin Lannusalu





