Video: lennuk maailma parimate sporthobustega jõudis õnnelikult Omahasse

Maailmakarika finaali ametlik Facbooki lehekülg (FEI World Cup Finals Omaha 2017) avaldas video lennuki saabumisest ja hobuste maha laadimisest lennukilt. Ca 33 minutil vilksab kaadrist läbi ka Rein Pilli hobuse A Broki valge nina, mis on kindlaks tõendiks, et hobune on õnnelikult koos teiste staarratsudega Ameerikasse kohale jõudnud. A Brok konteinerikaaslaseks aga oli selline kuulsus nagu kahekordse maailmakarika võitja ja maailma ühe parima takistussõitja Steve Guerdat võistlushobune Bianca.

Vaata videot SIIT