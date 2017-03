Kaks suurfavoriiti ei osale koolisõidu MK-finaalis hobuse terviseprobleemide tõttu

Mõlema hobuse terviseprobleemid ilmnesid vahetult enne lendu Ameerikasse. Glock’s Flirtil ilmnes longe 24. märtsil, kui pärast lennueelset jalutamist käekõrval märkas Hans Peter, et hobune ei kõnni hästi. „Viisime ta kohe veterinaari juurde ning ta kinnitas, et hobusel on vigastus, mille paranemine võtab aega. Veel samal hommikul tundus ta ratsutades täiesti korras. Oleme murest murtud, kuid hobustega töötades peame sellisteks asjadeks valmis olema. Hobuste tervis on kõige tähtsam,“ teatas sportlane Glock Horse Performance Center’i Facebooki lehel oma fännidele.

Unee BB jõudis peaaegu lennukini, kuid lennujaamas tabasid hobust koolikud. „Otsustasime koheselt, et me ei võta sellist riksi, kuna lendamine on sellises seisus väga ohtlik. Praeguseks on Uneega juba kõik korras ja ta on jõudnud koju tagasi, see on peamine,“ märkis Jessica von Bredow-Werndl oma FB lehel. "Proovime nüüd organiseerida oma tagasilennu, sest olime juba Ameerikasse kohale jõudnud, et hobune siin vastu võtta.“

Jessica von Bredow-Werndl ja Unee BB olid mullu maailmakarika kolmandad. / Külli Tedre-Gavrilov

Tänavu end tugevaima ratsanikuna tõestanud koolisõidukuninganna Isabell Werth, kes on kõige tõenäolisem kandidaat võidule, olles võtnud juba 5 lääne liiga etappi kolmel erineval hobusel ning skoorides tänavu ainsana üle 90% hobusel Weihegold OLD. Tugevate paaride seas on kindlasti Carl Hester ja Nip Tuck, Edward Gal ja Glock’s Voice ning ameeriklaste suurlootused Laura Graves ja Verdades. Meie liigat esindavad Eestiski MK-etapivõite saavutanud Inessa Merkulova ja Mister X (RUS) ning Hanna Karasiova ja Arlekino (BLR).

Inessa Merkulova ja Mister X / Külli Tedre-Gavrilov