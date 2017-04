Rein Pill ja A Brok kvalifitseerusid maailmakarika finaali viimasesse osavõistlusesse

Iirlasest rajameister Alan Wade oli reede õhtuks seadnud üles tehnilisema ja pikema raja kui avapäeval. 14 takistust ja kuklasse hingav normiaeg tähendas seda, et enne 17. sõitjat nulliga sõite polnud. Rajal, kus takistuste kõrgus oli 150-160 cm, jõudis puhaste paberitega lõpuks finišisse kuus võistluspaari, nende seas avavoorus tugevalt esinenud McLain Ward ja HH Azur, Gregory Wathelet ja Forlap ning Romain Duguet ja Twentytwo des Biches. Nemad moodustasid samas järjekorras ka teise osavõistluse esikolmiku, kui Ward ja HH Azur näitasid ümberhüpetel taas klassi ja võtsid pea 3 sekundit kiirema sõiduga võidu. Esikolmikule järgnesid Martin Fuchs, Marcus Ehining ja Guido Klatte jun.

Pressikonverentsil lausus võitja, et HH Azur on iseseisev naine. „Ma arvan, et ta ei vaja mind väga! Ma üritan teda kontrolli all hoida, aga ta üritab anda endast kõik, mis tal on ja tal on väga palju anda!“

Rein Pill ja A Brok alustasid oma sõitu hästi ja hüppasid kuni 11. takistuseni puhtalt. Siis tuli esimene viga, peale mida nad head rütmi enam taastada ei suutnud. Nii lõpetas Eesti paar parkuuri kolme mahaajamisega, mis andis neile 24. koha. See oli aga piisav, et kvalifitseeruda pühapäeval toimuvasse kolmandasse ehk viimasesse vooru. „Meie suurimaks eesmärgiks oli kolmandasse vooru ehk finaali pääsemine ja selle suutsime täita. Nüüd keskendume viimasele võistluspäevale,“ ütles Pill.

Üldarvestust juhib kindlalt McLain Ward, kellele järgnevad Gregory Wathelet ja Romain Duguet. Tiitlikaitsja Steve Guerdat on hetkel 7. positsioonil ning Rein Pill 27. kohal.

