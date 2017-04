Koolisõidu maailmakarika võitis suurfavoriit Isabell Werth

Tugevas konkurentsis üles astunud paarid ei vedanud keegi publikut alt – kõik 14 paari skoorisid üles 70% ja tipus oli heitlus eriti tihe. Loomulikult pani Werthile suure pinge peale Laura Gravesi ja Verdadesi tugev skoor 85,307%, kuid koolisõidu kuningannaks kutsutud ja suure võitlejahingega sakslanna oli eile teisest puust ning võttis oma võimalusest kõik. Pärast suurepärast hooaega lõpetas ta MK-finaali muusikalise vabakava tulemusega 90,704%.

Werthile on see karjääri kolmas maailmakarika võit - eelmised võidud tulid 1992. aastal hobusel Fabienne ning 2007. aastal Warum Nichtil. Oma 30-aastase karjääri jooksul on sakslanna kogenud kõike, mis ühe sportlase karjääri jooksul võib ette tulla. „Ma olen olnud tipus ja põhjas. Ma tean, mis tunne see on. Hea on jälle tipus olla,“ märkis eelmisel suvel Weihegoldil ka OM hõbeda võitnud Werth.

Võitjad tähistasid poodiumil igati kohaselt, pritsides üksteist šampusega. Sõõmu head kraami jagas Werth ka kõikidele gruumidele.

Teise koha pälvinud Laura Graves (29) on hetkel oma hobusega Verdades maailma edetabeli neljas. „Ma ei taibanud, kui väga ma tegelikult tahtsin võita,“ märkis ligi 5 protsendipunkti võitjale alla jäänud ameeriklanna, kuid lisas, et Isabelli järel teiseks tulek ongi tegelikult võit. „Ma ei unusta seda päeva kunagi.“

Nii nagu Grand Prix’s, võttis ka vabakavas kolmanda koha britt Carl Hester hobusel Nip Tuck, kelle skooriks kujunes 83,757 %. Hester seletas, et Nip Tuck ei ole harjunud ilma Valegrota reisima, on tujust ära ega söö korralikult. „Minu gruum Alan on pidanud teda viimastel päevadel sõna otseses mõttes peost toitma pidanud, sest ta keeldus söömast kõike peale heina. Sellisel võistlusel aga ilma kütuseta ikka sõita ei saa,“ märkis sportlane.

Kui esikolmiku osas olid kohtunikud pea ideaalses üksmeeles, siis edasiste kohtade osas esines eriarvamusi. Samas, vahed olid väga väiksed ning skoorid kõrged. Neljandaks jõudis iirimaa paar Judy Reinolds – Vancouver K (79,571 %), viiendaks Madeleine Witte-Vrees (NED) Cenninil (79,046 %) ning kuuendaks Edward Gal Glock’s Voice’il (78,921 %). Meie liigat esindav venelanna Inessa Merkulova tegi enda väärilise sõidu ning pälvis Mister X’il tulemuseks 76,414 %, mis andis 8. koha.

Meie aja järgi hilisõhtul algab takistussõidu maailmakarika viimane voor ja selgub MK tiitlivõitja. Stardis on ka Rein Pill A Brokil.

