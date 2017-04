Takistussõidu maailmakarika võitis ameeriklane McLain Ward, Rein Pill lõpetas 26. kohal

MK-finaali lõppvõistlusel pidid ratsanikud hüppama kaks vooru. Teise vooru pääses edasi 20 ratsanikku, kellest 9 olid esimeses voorus suutnud vigu vältida. Ward oli eelnevatel päevadel võitnud kõik osavõistlused, seega olid kodupubliku ootused kõrged. Šveitslasel Romain Duguet’l oli kaasas eelnevatest voorudest 4-kpd ja nüüd olenes kõik sellest, kas Ward hüppab viimase vooru puhtalt või mitte. Ward ja Azur ei lubanud endale aga ühtegi viga ning tiitel läks neile. Duguet ja Twentytwo des Biches lõpetasid teisena ja kolmanda poodiumikoha sai rootslane Henrik von Eckermann hobusega Mary Lou.

Maailmakarika võitja McLain Ward hobusega HH Azur. / FEI /Liz Gregg

Terve võistluse aja olid Ward ja Azur nagu täiesti teisest puust. Muidu emotsioone mitte välja näitav sportlane oli siiralt rõõmus. „Mulle tundus, et ma olin viimases voorus liiga aeglane, kuid mu hobune on tõeliselt võrratu ja andis endast maksimumi. Ma arvan, et ta tegi viimases voorus selle nädala parima soorituse. Olen väga õnnelik, ta mul olemas on,“ ütles võitja. Viimase osavõistluse raja kohta jagus sportlasel vaid kiidusõnu rajameistrile. „Täna läksin starti hea tundega ja mulle meeldis tänane parkuur väga - see oli kõrge, kuid ilma nõksudeta. Ma lihtsalt püüdsin anda endast parima.“

Rein Pill ja A Brok Omahas maailmakarika finaalis. / Haide Westring

Rein Pill ja A Brok läbisid finaali esimese vooru kolme veaga, mis andis neile maailma parimate ratsanike seas lõppkokkuvõttes 26. koha. Pilli sõnul hüppas A Brok terve nädalavahetuse väga hästi, kuigi soojendusid kippusid ebaõnnestuma, sest hobusele sealne soojendusväljak hästi ei sobinud. Sportlasel endal jäi aga igas sõidus midagi hinge kripeldama. „Hobune oli tõesti suurepärane ja ei näidanud väsimuse märke, kuigi rajad olid tõeliselt pingutusterohked. Enne finaalsõitu lootsime, et pääseme edasi ka teise vooru, kuid kahjuks see ei õnnestunud,“ sõnas Pill. Ta lisas, et raske oli sellisel võistlusel konkurentsis olla, sest teistel maailmatippudel, kes igal nädalal mõnel kõrgtasemelisel võistlusel võistlevad ja rohkem hobuseid omavad, on suurem eelis ja kogemused. „Eesti tingimustes on keeruline end selliseks võistluseks ette valmistada, kuid tuleb rahul olla sellega, mis hetkel võimalik on.“

Tulemused