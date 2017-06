Grete Püvi lõpetas Tšehhi MK-etapi kõrgel kohal

Pühapäevasel MK-etapil, milleks oli Grand Prix vabakava, startis kokku 11 võistluspaari. Parima tulemuse sõitis välja tuntud Rootsi koolisõitja Patrik Kittel hobusega Well Done de la Roche CMF, saades tulemuseks 78,500%. Talle järgnes ungarlanna Nikolett Szalai hobusel Willy The Hit, kes skooris 70,400%, olles napilt paremad Püvist ja Axelist, kelle lõpptulemuseks jäi 70,200%.

Laupäevase Grand Prix skeemi esikolmik oli samuti sama. Peajagu parim oli Kittel, kelle protsendiks oli 73,440%, teine Szalai tulemusega 66,580% ja kolmas Püvi 66,320 protsendiga.

Püvi osales samas toimuval CDI3* võistlusel oma teise hobuse Aleandroga, kellega oldi nii reedel Grand Prix’s kui ka laupäeval Grand Prix Special’is teisel kohal. Esimeses oli nende tulemuseks 68,700 ja teises 70,313%. Mõlema skeemi parima tulemuse saavutasid Malin Nilsson ja Bon-Ami Rootsist, vastavalt 72,680 ja 73,529 protsendiga.

Tulemused