Rahvusvaheline rakendispordivõistlus Olustveres võõrustab tänavu 6 riigi sportlaseid

Rahvusvaheline rakendispordivõistlus Olustvere Driving Cup toimub kokku kolmel päeval, kui 30. juunil võisteldakse koolisõidus, 1. juulil on kavas maraton ning 2. juulil selguvad üldvõitjad pärast täpsussõitu. Maratonist ja täpsussõidust saavad Postimees.ee lugejad osa ka otseülekande vahendusel.

Kõik 3* võistlusklassid annavad punkte maailma edetabelisse. Lisaks 3* tasemele on kavas ka 2* ja rahvuslikud võistlusklassid.

Enim osalejaid on hobuste üherakendite 3* tasemega võistlusklassis. Kohal on kõik meie paremad üherakendisõitjad eesotsas Ülar Raudsepp`a, Urmas Saksa ja Eve Haggiga. Tugevamatest välissportlastest saame nimetada maikuus Leedus sama taseme võistluse võitnud soomlannat Talvikki Järvineni ja poolakat Sebastian Bogaczit. Bogacz osaleb muide ka paaride arvestuses, kus tal on kaitsta mullune võit. Valitsev Eesti meister Riina Rõa stardib ponide üherakendite arvestuses, kus konkureerib nelja Soome ponirakendiga.

Sebastian Bogacz ja Elger olid võidukad 2016. a Olustvere Driving Cupil. / Merike Udrik-Õispuu

Osalevaid riike on kuus. Lisaks Eestile astuvad starti Läti, Leedu, Poola, Soome ja Norra rakendisportlased. Kohtunike kogu on samuti rahvusvaheline, kus esindatud Eesti, Poola, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Tšehhi, Valgevene ja Venemaa. Peakohtunik Stefan Kesiczky Poolast osaleb kohtunikuna septembrikuus Sloveenias Lipicas toimuval paaride MM-il, samas on apellatsioonikomitee presidendiks Olustvere väliskohtunik tšehh Jiri Kunat, kes omakorda on kohtunikuks 2018.a. Maailmamängudel.

Võistlus algab kõikidel päevadel kell 10.00, laupäevasest ja pühapäevasest võistluspäevast teeb otseülekande Postimees.ee

Rohkem informatsiooni kohaliku rakendispordi suurvõistluse kohta leiate www.olustveredrivingcup.ee