Balti Koolisõidu Liiga Ruila etapil olid parimad eestlased

Möödunud nädalalõpul peeti Ruilas kolm päeva traditsioonilisi koolisõiduvõistlusi, kui reedel leidis aset FEI Dressage Challenge ja laupäeval-pühapäeval Balti Koolisõidu Liiga Eesti etapp. Meeldiv on tõdeda, et võistkondliku karika jättis liiga võistluselt koju just meie võistkond. Siin ülevaade Balti Liigast.