Eestis kasvatatud hobune võitis Noorhobuste MM-il kuuenda koha

Ping Pong ja Paul Argus MM-i rajal. / Erakogu

Aretuslikult on Ping Pong V üks paljudest, kes tõestab oma isaisa A PIKACHU DE MUZE`i erakordsust hüppeomaduste pärandajana. Ping Pong V isa PONSEE V ei olnud noorena erakordne, aga on hiljem tõestanud ennast Belgias üle keskmise hüppehobusena 140 cm parkuurides. Ponsee V varjatud väärtused peituvad ta sugupuus kaugemal just märades: FRAGANCE DE CHALUS`d (i. JALISCO B) on mõnikord nimetatud maailma parimaks märaks, TA BELLE VAN SOMBEKE (i. CHIN CHIN ) sai pärast A Pikachu de Muze sündi võib-olla veel kuulsamaks, kui andis ise samal ajal võisteldes embrüosiirdamisega ühe maailma paremaid hüppehobuseid GLOCK`S LONDON (CAREMBAR DE MUZE).

Ping Pong V ema DALVI on omapärane väheldane mära, kes kodus hiilgas fantastiliste hüpetega, kuid 2011.a. finaalis kaotas täiesti pea ja esines kaugelt alla oma võimete. Aretuses on ta kuue aastaga andnud 4 järglast, neist on tänavu tõenäoliselt finaali jõudmas kaheaastane täkk WARCELLARI V (i. Wilander).

ESH tõuraamatule võidab Ping Pong V kindlasti täiendavat rahvusvahelist tähelepanu, sest nagu eelmistel aastatel, jõudsid ka tänavu kahe puhta sõiduga finaali väga vähesed tõuraamatud, suurte ja vanade tõuraamatute kõrval peale meie vaid Itaalia SI ja Saksamaa lõunaosa vanu tõuraamatuid ühendav DtPf, needki meist kümneid kordi suuremad. Riike, kelle tõuraamatud finaalis esindatud olid, oli kokku vaid üheksa. Ja ümberhüpetel olid peale ESH esindatud vaid DtPf, HOLST, WESTF ja ZANG kaubamärgid

Ja nagu paaril eelmisel aastal, ei saa ka tänavu märkimata jätta meie ratsanike meisterlikkust ja külma närvi. Paul Argus tegi eriti finaalis ühe kõige ilusamaid sõite, tema ühtlane, kindel ja täpne koostöö hobusega erines paljude ratsanike rabelemisest ja Ping Pong V näis vana kogenud hobusena mõnede palju suurema võimsusega, aga juhuslike meeletute hüpetega hobuste taustal. On kohe näha, et Pauli tugevus ei seisne mitte ainult tasakaalus sadulas, vaid ka kogu eelnevas tasakaalukas töös.

Artikli autor: Raigo Kollom, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse esimees