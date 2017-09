Baltimaade suurim ratsavõistlus peab tänavu 15. juubelit

Pea kümmekond inimest on olnud iga horse show korralduse juures algusest peale. Meie kõrgetasemelise ratsavõistluse läbiviijad on leidnud tunnustust kogu Euroopas ja samu inimesi on kaasatud rahvusvaheliste võistluste korraldusmeeskondadesse Venemaast Belgiani. Just hea korraldus on Tallinna horse showst teinud kvaliteetse kaubamärgi nii sportlastele kui publikule.

Erinevad hobuetendused ja showd on Tallinn Horse Show lahutamatu osa. 2016. aastal andsid meeldejääva etenduse Ukraina kasakad. / Celin Lannusalu

Tallinna ratsafestival on tuntud oma erilise atmosfääri ja sooja publiku poolest. Sportlased, kes on korra Saku Suurhallis võistlemas käinud, tahavad tulla jälle tagasi. Nad ütlevad, et suure südamega Tallinna publik võtab neid vastu väga soojalt ja elab kaasa kõikidele, olenemata vanusest või rahvusest. Muidugi, kui võidab oma sportlane, siis värisevad Suurhalli seinad, sest just nii maruliselt elab publik talle kaasa. Seda tunnet on kogenud eestlastest Rein Pill, Hanno Ellermann, Gunnar Klettenberg ja Tiit Kivisild.

Just publik teeb Tallinn International Horse Show nii eriliseks, luues sooja ja heatahtliku atmosfääri. / Kristina Pärtel

Ratsutamise ja ratsaspordi jaoks on Tallinn Horse Show Eestis üks olulisemaid kui mitte kõige tähtsam hobusündmus. See on üle elanud rasked majanduslikud ajad ja kriisid ning rõõmustanud kõiki hobuste fänne igal sügisel juba 15 aastat. Horse show’st on kuulnud ka need, kes ratsaspordi või hobustega mingit kokkupuudet ei oma. Eesti ratsasportlastele on see võistluskalendris olulisemaks sündmuseks.

Suurvõistluse läbiviimiseks tuuakse Saku Suurhalli mitu tuhat tonni liiva ja ehitatakse ajutine tall ligi 200-le hobusele. / Celin Lannusalu

6. oktoobri hommikul avab Saku Suurhall juba 15. korda uksed 11 riigi sportlastele ja tuhandetele pealtvaatajatele. Püsti pannakse tall 180 hobusele ja areenile veetakse mitu tuhat tonni liiva. Kokku võistleb kolme päeva jooksul takistus- ja koolisõidus ligi 250 hobust ja 170 ratsanikku. Fännid ja korraldajad loevad elevuses päevi ürituse alguseni - enam pole kaua oodata jäänud, varsti kohtume!