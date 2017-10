Urmas Raag kindlustas Kesk-Euroopa liiga põhjaregiooni liidrikoha

Teatavasti saavutas Urmas Raag Saku Suurhallis toimunud MK-etapil teise koha poolaka Michal Kazmierczaki ja Stakorado järel, mis lisas meie sportlase kontole 17 punkti. Kuna Aleksandr Belekhov lõpetas 8. kohal, suurenes kahe konkurendi vahe 11-le punktile. Belekhov jätkab teisena 68 punktiga. Kolmandal kohal on tšehh Ales Opatrny, kellel punkte 48.

Rein Pill tõusis neljanda kohaga liigas samuti neljandaks, seda 45 punktiga. Vaid ühe punktiga jäävad Reinust maha Gunnar Klettenberg ja lätlane Kristaps Neretnieks.

Tallinnas võitnud Kazmierczaki kogus oma selle hooaja esimesed punktid ja on 20 punktiga 21. kohal, kuid kui poolakas suudab järele jäänud kolmelt etapilt piisavalt punkte koguda, võib ta Varssavis peetavaks finaaliks olla arvetataval positsioonil.

Stakorado muide on Kazmierczaki vana ja samas uus hobune. Nimelt osales poolakas sama hobusega Tallinnas ka 2014.a., mil saavutas 9. koha ja oli tol ajal liigas juhtival positsioonil. Seejärel hobune müüdi ja temaga võistlesid ameeriklanna Katherine A. Dinan, hiljem šveitslane Beat Mändli ja prantslane Severin Hillereau. Tänavusest aastast on Stakorado ostetud Poola tagasi ning jällegi on ratsanikuks Kazmierczaki.