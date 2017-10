Helsingis jätkub eestlaste võidulaine

Tänane parim tulemus tuli meile taaskord poniklassist, kus ainukese eestlasena ja üldse väliskülalisena võistlev poniratsanik Kippen Närep tegi Rosehill Fascinationil 17 osaleja seas puhta tulemuse ülekaalukalt kiireima ajaga ja kordas eilset võitu.

140 cm kõrguses kahefaasilises sõidus, mis avas võistluse kõrgema taseme takistussõitjatele, tegi Rein Pill ja Alfons Ra 50 osaleja seas Sanna Backlundi ja Wilhelmina järel suurepärase teise tulemuse. Urmas Raag ja Carlos lõpetasid teise faasi 4 karistuspunktiga.

Noorhobuste klassis esindas Eestit Soomes resideeruv Madis Morna hobusel Ko vd Padenborre by Cortaflex, võites 3 osalejaga 7aastaste finaali.

Koolisõidu GP’s asus starti 8 paari neljast erinevast riigist. Dina Ellermann ja Landy’s Akvarel tegid head tööd ning võtsid tulemusega 67.780 % teise koha rootslanna Jeanna Högberg’ järel (Duendecillo P, 70.400%). Dina lausus võistluse järgselt, et Akvarel oli täna heas tujus ja sõidutas teda rõõmsalt.

Kippen kinnitas, et kuigi reis on nende jaoks juba end igati õigustanud, on homme veel üks tähtis sõit ees ning ta keskendub kindlasti sellele. „Homne 115 cm on Soome ponide meistrikate finaal. Ma ei ole veel seda kõrgust ise hüpanud, kuid Rosin on küll. Kui me ta Taanist umbes 8 kuud tagasi ostsime, oli tema võistluskogemus kõrgustelt kuni 125 cm,“ kirjeldas ta oma Iiri päritolu partnerit, kellega läks Helsingis mõlemal päeval julgelt sõitma. „Kui juba nii kaugele tulla, siis ikka tasub riskida ka. ma arvan, et just julgete pööretega õnnestus mul mõlemal päeval teisi edestada, kaotada polnud ju midagi. Tänane sõit oli siiski raskem kui eilne, kuna tegu oli kiirusparkuuriga ja pidi esimesest tõkkest peale väga hoolega trajektoori valima.“ Rosehill Fascinationit ehk Rosinat iseloomustab Kippen kui ausat, sõbralikku, koostööaldist ja kogenud poni, kellega on hea õnne korral võimalik jõuda ka Põhjamaade Meistrivõistlustele. Vähemalt selline eesmärk on paaril hetkel silme ees.

Päev Soomes pole muidugi kaugeltki läbi. Urmas ja Rein teevad kumbki täna veel kaks starti õhtustes 140 ja 145 cm parkuurides, kus astuvad üles Carlose, Ibelle, Alfonsi ja A Brokiga.

Rein Pill, Dina Ellermann ja Urmas Raag Helsingis. / Erakogu

Helsingi tulemused