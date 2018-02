Kivisild lõpetas Poolas edukalt hooaja esimese GP

Rein ei olnud enne ärasõitu hobuste vormi osas eriti kindel, sest viimased treeningud kodus ei läinud just plaanipäraselt. Siiski oli ta peale võistlust üsna rõõmsas tujus ja kurtmiseks väga põhjust ei näinud. Ka Tiidule elas ta täna väga kaasa. „Tiidul oli täna väga ilus sõit põhiparkuuris, kahju, et ümberhüpetel see üks maha tuli.“

Enda GP sõitu kommenteeris sportlane järgmiselt:“Mul tuli täna kaks maha just nendes kohtades, mis mulle rasked olid. Väga tihe rada oli ja meie jaoks natuke liiga ühetõmbega läks see asi. Oleksin pidanud vahepeal veidi hoogu maha võtma, aga sellist kohta nagu ei olnud. Tiheda võistlusprogrammi tõttu ei saanud me eile ja täna eriti trenni teha, sest maneež oli pidevalt kinni, see aga on A Brokiga on vajalik. Reedene sõit oli meil kiire ja hoogne, ju see oli ka veel hobusel veidi sees täna ja nii ta läks. Hobune hüppas muidu kindlalt.“