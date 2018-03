Eestit esindavad takistussõidu maailmakarika finaalis Urmas Raag ja Rein Pill

Nüüd selgus, et edetabelis teiseks jäänud Tšehhi sportlane Ales Opatrny otsustas finaali minekust loobuda ja nii sai Rein ikkagi võimaluse Pariisis Eestit esindada. Nii Pill kui ka Raag on oma finaalis osalemise soovi kinnitanud. Mõlemad ratsanikud osalevad finaalis oma põhihobustega: Pill A Brokiga ja Raag Ibelle van de Grote Haartiga.

Et Eestit esindab nii kõrgel tasemel lausa kaks ratsanikku, on meie ratsaspordi ringkonna jaoks suurepärane uudis. Kesk-Euroopa liigas on mitmeid takistussõidus tugevad riike, nagu nt Poola ja Leedu, kes hoolimata suurepärasest hobustebaasist jäid finaalikohtadelt ikkagi välja.