Ratsutamise sisemeistrivõistluste avastart tehakse homme Niitväljal

Tänavused sisemeistrivõistlused takistussõidus on kõik võitjate vooruga. See on võistlusala, kus võitjad selguvad kahe vooru tulemusena. Teise vooru pääseb edasi minimaalselt 9 võistlejat või 25% esimeses voorus startinut (ja igal juhul kõik, kes on esimese vooru puhtalt sõitnud). Nii esimene voor kui võitjate voor peetakse puhtusele ja kiirusele. Kui ratsanikud osalevad SMV sõidus mitme hobusega, läheb SMV arvestuses kirja parem tulemus.