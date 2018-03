Niitväljal jagati välja tänavused esimesed sisemeistritiitlid takistussõidus

Tegemist oli esimesega kolmest takistussõidu sisemeistrivõistluste võistlusest ja põnevust jagus küllaga, sest üllataval kombel võtsid täna võidud just viimasena startijad.

Esimesena asusid medaleid püüdma lapsed, keda oli tänavu stardis 9 võistluspaari. Tase tundus üsna erinev ja lõpuks andsid tooni just poniklassis rohkelt kogemusi kogunud sõitjad. Tänavused sisemeistrid selguvad kõikides vanuseklasside kahevoorulise võistluse tulemusena. Lasteklassi teise ehk võitjate vooru pääsesid täna hüppama kõik paarid, kes esimeses sõidus tulemuse kirja said, sest osalejaid oli vähe. Seitsmest võistlejast suutis ainukesena puhtalt raja läbida viimasena startinud Birgit Adler (Pärnumaa RSK, treener Janely Saar) hobusel Lady, kindlustades nii endale kuldmedali. Kiireim „neli“ ehk ühe veaga lõpetas Mia-Marleen Lanno (Tondi RSK, treener Aldo Kanepi) hobusel Elottilina, saades tasuks hõbemedali. Pronksile sõitsid end Kerli Lõbus (Viljandimaa RSK, treener Marin Varblane) ja Pikee.

Birgitile oli see esimene medal ratsaspordis ja kohe kuldne. „Kuna enne mind ei olnud ühtegi vigadeta sõitu, siis tuli vaid puhtalt sõita ja ei pidanud lõikama ning väikeseid pöördeid tegema,“ kommenteeris Birgit tänast sooritust viimases voorus. Noor sportlane ütles, et tundis ennast võistlusel täitsa kindlalt, teises voorus siiski tuli väike närv sisse. Oma tulemuse üle on ta loomulikult rõõmus.