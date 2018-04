Kinnitati takistussõidu maailmakarika finaalis osalejad, nende seas kaks eestlast

Pariisi saabuvad ka mõlema ala tiitlikaitsjad: takistussõitja McLain Ward ja koolisõidu legend Isabell Werth, kellest viimane läheb püüdma oma neljandat MK-võitu. Werth on ka koolisõidu MK-finaali suurim favoriit, eriti siis, kui ta tuleb starti oma hetke parima ratsu Weihegoldiga, mis pole ratsaniku sõnul veel täiesti kindel. Lõpliku otsuse, kas sakslanna stardib Weihegoldi või Emilioga, teeb sportlane tuleval esmaspäeval.

Takistussõidus on mullune tiitlivõitja ameeriklane Ward samuti üks favoriitidest võidule, kui koostöö tema ja ta hobuse HH Azuri vahel sujub. Võitu pakutakse veel ka rootslasele Henrik von Eckermannile, sakslasele Daniel Deusserile ja prantslastele Roger-Yves Bostile ning Kevin Stautile. Kuid ka Marcus Ehningil on võimalus võita tiitel neljandat korda, sest kolm tal neid juba on.