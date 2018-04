Rein Pill ja Urmas Raag teevad MK-finaalis esimese stardi neljapäeval

11-15. aprillini peetakse Pariisis Accorhotels Arenal maailmakarika finaalid takistussõidus ja koolisõidus, kus saame kaasa elada ka meie ratsanikele Pillile ja Raagile. Kesk-Euroopa liiga põhjaregiooni esinumber Urmas Raag kvalifitseerus MK-finaali kahe hobusega: Ibelle van de Grote Haarti ja Carlosega. Pill võistleb finaalis oma põhihobusega A Brok.

Eestlased jõudsid koos ratsudega õnnelikult Pariisi eile ja täna hommikul läbiti hobustega edukalt ka veterinaarülevaatus. Sportlased on võistluseks valmis ja hüppamisega alustatakse homme, 11. aprillil warm-up võistlusel. Eesti tippratsanikke aitab kohapeal Belgiast pärit rahvusvahelise taseme takistussõitja ja treener Bert Prouve, kellega Pill on teinud koostööd ka varasemalt.

Rein Pill ja A Brok. FOTO: Gerlin Ke

MK-finaali voorudega alustatakse neljapäeval, mil toimub finaali I osavõistlus, mis peetakse tabel C arvestuses ja kõrgusel kuni 160 cm. Reedel peetakse II osavõistlus, mille kõrguseks samuti kuni 160 cm. Võistlus on ümberhüpetele ja II osavõistlusele pääsevad kõik I osavõistluse lõpetajad. Karikavõitja selgub pühapäeval, kui toimub finaalvõistluse III osavõistlus ja see koosneb kahest voorust. I voorus saavad hüpata eelneva kahe osavõistluse tulemuste põhjal 30 parimat ratsanikku, kust edasi II vooru pääsevad hüppama 20 parimat ja kõik esimese vooru puhtalt läbijad, kui nad koondtulemusega 20 hulka ei pääsenud. Karikavõitja selgitatakse siiski nende 20 parima seast. Võitjaks osutub lõpuks kolme võistluse peale kõige vähem karistuspunkte kogunud sportlane.

Pariisi saabuvad mõlema ala tiitlikaitsjad: takistussõitja McLain Ward ja koolisõidu legend sakslanna Isabell Werth, kellest viimane läheb püüdma oma neljandat MK-võitu. Werth on ka koolisõidu MK-finaali suurim favoriit, tulles starti oma hetke parima ratsu Weihegoldiga. Takistussõidus on mullune tiitlivõitja ameeriklane Ward samuti üks favoriitidest võidule, kui koostöö tema ja ta hobuse HH Azuri vahel sujub. Võitu pakutakse veel ka rootslasele Henrik von Eckermannile, sakslasele Daniel Deusserile ja prantslastele Roger-Yves Bostile ning Kevin Stautile. Kuid ka Marcus Ehningil on võimalus võita tiitel neljandat korda, sest kolm tal neid juba on.

Maailma kolme populaarsema kontsertpaiga hulka kuuluv Accorhotels Arena valmis 1984. a ja kujunes kiiresti Prantsusmaa tähtsamaiks sisehalliks tänu erinevate superstaaride kontsertidele. Iron Maden, Prince, Bruno Mars, Justin Bieber, Adele ja paljud teised on pakkunud seal meeldejäävat meelelahutust. Samuti on seal peetud mitmeid spordivõistlusi tennises, motokrossis ja muudel aladel, kuid ratsasporti võõrustab areen esmakordselt. Võistlusi mahub pealt vaatama umbes 15 tuhat inimest, võistluse tarbeks veetakse sisehalli 1200 tonni liiva, 2 tonni heina ja 25 tonni allapanu.

Rein Pill ja A Brok jõudsid MK-finaali ka mullu. Siis peeti kõrgetasemeline võistlus USA-s Omahas ja meie paar lõpetas kokkuvõttes 26.kohal. Urmas Raagile on see esimene kord Eestit MK-finaalis esindada. MK-finaali on ka varasemalt jõudnud mitu eestlast korraga. Nii esindasid sellel võistlusel 2010. a Eestit Tiit Kivisild ja Pill ning 2012. a Kivisild ja Gunnar Klettenberg.