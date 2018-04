Rein Pill lõpetas MK-finaali soojendussõidu kolmandana

Maailmakarika finaalis osalevad sportlased startisid täna warm up sõidus, kus said proovida platsi olusid ja hobuste valmisolekut homseks esimeseks finaali osavõistluseks. Kuna tegemist oli tutvumissõiduga, siis paljud ratsanikud katkestasid sõidu mõne hüppe järel, et säästa hobuseid järgmisteks tähtsamateks parkuurideks. Nii tegid ka Urmas Raag ja Ibelle van de Grote Haart. Raag startis ka oma teise ratsu Carlosega, kellega lõpetati 9 karistuspunktiga. Pill otsustas parkuuri lõpuni sõita ja tegi A Brokiga enda kohta rahuliku ja ilusa sõidu. Kuna A Brok on tavapäraselt kiire minekuga, tuli puhta soorituse juures ka kiire aeg, mis tõi meie paarile kolmanda koha šveitslase Steve Guerdat ja sakslase Deusseri järel.