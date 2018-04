Takistussõidu MK-finaali I osavõistluse parim eestlane oli Raag

Rein oli hobusega rahul, kuigi tuli sisse viga. Kuna hobune hüppas hästi, siis läheb sportlane homsele vastu julgelt. Urmas loodab homsele, kuna homme on takistused kõrgemad ja see sobib Ibelle paremini, kui tänane kiirussõit.

Sõidujärgsel pressikonverentsil rääkis Madden, et just esimene osavõistlus oli tema põhiliseks hirmuks, kuna tema hobune on küll kiire, kuid ettevaatlik. Sportlase rõõm oli aga arusaadav, sest võistlus õnnestus suisa võita ning sellega pinged maha võtta. Järgmistel päevadel loodab Madden oli veelgi kindlam.