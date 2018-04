Isabell Werth võitis neljandat korda koolisõidu maailmakarika

Publik oli ootusärevuses, kui starti asusid eile väiksemaid vigu sisse lasknud ja teisena lõpetanud maailma esipaar Isabell Werth ja Weihegold OLD. Täna oli Saksamaad esindav paar tagasi oma parimate päevade tasemel ning kohtunike poolt hinnatud tulemus 90,647% ei jätnud enam kahtlust, et Werth on võitnud oma neljanda karika.

Pressikonverentsil oli Werth tagasihoidlik, aga õnnelik oma 24nda tiitlivõidu üle. Jah, just niipalju on maailma juhtiv koolisõitja tänaseks võitnud suuri tiitlivõistlusi. Veelgi õnnelikum tundus 29-aastane Laura Graves, kes sõitis välja oma seni parima tulemuse. Graves väljendas rõõmu, et on omanud võimalust sõita niivõrd heade hobustega ning õppida enda kõrvalt sellistelt meistritelt nagu Isabell Werth ja teisedki. Ameeriklanna leidis, et treeningute jätkamisel, suudab ta Verdadesega täna sõidetud rekordit kindlasti ületada.