Postimehe otseülekanne: ratsutamise sisemeistrivõistlused koolisõidus

Noorte klassis on stardis üks paar Evelin Rattus ja Helanas. Seevastu juuniorides on võistluspaare 12, mis tõotab eriti põnevat lahingut kuldmedali pärast. Poniratsanikke on stardis 5 ja lapsi 12 paari. Traditsiooniliselt on kõige rohkem osalejaid harrastajate võistlusklassis, kus saab näha 22 paari sooritusi.