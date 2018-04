Tallinn International Horse Show'l on uus suurte kogemustega peakorraldaja

“Tallinn International Horse Show on kindlasti Eesti ja lähiriikide ratsamaastikul tähtis ja oluline sündmus. Au on olla osaline sellise mastaabiga ettevõtmises ja selle suurepärases meeskonnas,” ütles Lootsmann. “Anname meeskonnaga endast parima, et sündmus hoogsalt areneks, edendades ratsakultuuri nii Eestis kui ka laiemalt. Meie sooviks on, et kohalikul spordipublikul oleks tulevikus rohkem võimalusi kaasa elada nauditavatele ja ka suurema kaaluga ratsavõistlustele,” lisas ta.