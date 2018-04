Noor ratsutaja Margareth Eikner: Kõige olulisem on tahe!

Belgias on ratsasport kõrgelt hinnatud

Võrreldes Eestiga on Belgias praktiliselt igal nädalavahetusel rahvusvahelised võistlused, kus lisaks kohalikele osalevad ka paljude teiste riikide sportlased, kuni maailma tippudeni välja. Ratsasport on seal inimeste jaoks vaat et rahvasport, sest belglased armastavad ratsutamist ning neile meeldib nii võistelda kui võistlustele kaasa elada. „Tase on siin kõrge, pidin enda jaoks lati sõna otseses mõttes kordades kõrgemale seadma. Olen seni rahul nii enda kui oma hobuste arenguga,“ ütleb Margareth, olles tänaseks võistelnud nii kohalikel kui rahvusvahelistel võistlustel ja võitnud neilt mitmeid auhinnalisi kohti.

Siiski ei jäta sportlane hobuste kõrval unarusse ka kooli ja oma tulevikku näeb ta kindlasti ratsaspordis. „Tahan kõigepealt kooli ära lõpetada ja samal ajal sõita ka oma kahe hobusega. Ideaalis sõidan lisaks paari noort hobust ühe kasvataja jaoks ning kõrvalt investeeriksime ise noortesse hobustesse. Mul on kindel plaan siduda ka oma tulevik hobustega. Praegu on kõige tähtsam, et ma õpiksin hästi ratsutama, et saaksin hiljem hakkama mistahes hobusega.“

Margareth Eikner. FOTO: Külli Tedre-Gavrilov

Waterloo lahingukaaslased

Margarethil on Waterloos kaasas kaks oma hobust: Madžil ja I Love You Ter Putte. „Madžil on 10-aastane ruun. Hüpates on ta väga püüdlik ja kiire, kuid ta kipub vahetevahel lollusi tegema, seega pean olema suhteliselt karm ja konkreetne ning talle mõnikord koha kätte näitama – siis toimib kõik suurepäraselt.“ Seni on noor sportlane temaga hüpanud kuni 135 cm parkuure, hobuse piiriks arvab ta olevat 140 cm. „Oma sõidustiililt on Madžil minu lemmik: ta on kerge ja tal on piisavalt särtsu. Igav temaga juba ei hakka!“

Romantilise nimega I Love You on 10-aastane mära, kellega koostööd alustati umbes kolm kuud tagasi. Naisterahvale omaselt on ta natuke bitchy ehk pigem seda tüüpi hobune, keda väga palju tüüdata ei tohiks. Hobust iseloomustab ratsanik kui väga tarka ja täpselt oma tööd teadvat – ühesõnaga tõeline proff. „Sõidustiililt on I Love You’l Madžilist väga erinev, sest tal on lõputult energiat ja ta on väga tuline. Hetkel üritan märaga harjuda ja kokku sulanduda. Mu treener ütleb, et kõige olulisem on tundma õppida tema tulist särtsakust, mida siis enda jaoks ära kasutada – kõik muu tuleb seejärel iseenesest.“ Oma eelmise sõitjaga hüppas mära 140 cm kõrguseid parkuure ja Margarethi selle aasta sihiks on jõudmine hobusega Euroopa meistrivõistlustele, kus tuleb ületada vähemalt sama kõrgeid parkuure.

Margareth Eikner ja Madžil. FOTO: Erakogu

Noored, pange sihid paika!