Koolisõidu sisemeistrivõistlustel kaitses tiitlit Dina Ellermann

Dina jäi märaga väga rahule ja ütles muiates, et vaid iseendaga peab veel tööd tegema, et arvutusvigu sammude lugemisel sisse ei tuleks. „Täna tulid meil hästi välja just piaffeed ja passaažid.“ Motivatsiooni võistlustel osalemiseks ja arenemiseks annavad sportlasele just hobused. „ Mind motiveerivad tulemused, mis hobustega tulevad ja kogu töö hobustega. See on minu elustiil,“ tõdes Dina.