Siim Nõmmoja lahkub Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri kohalt ja liigub juhatusse

Nõmmoja on Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri ametikohal töötanud alates 2001. aastast, olles olnud eelnevalt ka tegev organisatsiooni juhatuses (1996-99). Tema eestvedamisel on organisatsioonist kasvanud stabiilne ja hästi toimiv asutus.

Alates 2001. a on Nõmmoja olnud MK-etappide ja 2002. aastast Tallinn International Horse Show direktor. Horse Show korralduses jätkab ta koos uue peakorraldajaga ka tänavu. Aastatel 2003–09 oli ta ka Rahvuste Karika võistluste direktor.

Peasekretäri ameti kõrvalt on Nõmmoja pidanud ratsutamise treeneri ametit Tartu Ratsaspordi klubis ja on praegusel hetkel samas ametis tegev Ihaste ratsakeskuses. Samuti on ta alates 2007. a olnud treenerite kutsekomisjoni esimees.

Nõmmoja panus Eesti ratsaspordi ja hobumajanduse arengusse on olnud märkimisväärne ja oma pika tegevusaja jooksul ERL-is on ta tutvustanud meie ratsaporti ka väljaspool kodumaad, olles tegev Euroopa ja Rahvusvahelises Ratsaspordiliidu juhtivorganites. Tema eestvedamisel on käima lükatud mitmed ratsapordialased projektid, sealhulgas ratsaliidu litsentsisüsteem, Rohelise Kaardi projekt, Ratsaneti loomine jpm. Oma panuse spordiala populaarsemaks muutmisel on Nõmmoja andnud läbi rohkearvuliste artiklite ja üllitiste avaldamise ning ratsutamise õppekavade ning kutsestandardite loomise. Lisaks eelpool nimetatule panustab ta veel hobumajanduse arengusse Järvamaa Kutsehariduskeskuse töös osaledes.

„Mul on olnud suur au ja rõõm viibida kõik need aastad ratsaliidu arengu juures, mille suurim väärtus minu jaoks on kindlasti toredad inimesed, kellega olen saanud koos tööd teha ja palju häid emotsioone jagada. Tänan kõiki kolleege ja sõpru, kes on olnud sellel teekonnal minuga. Kindlasti soovin ka edaspidi olla hobuste ja ratsaspordi juures ja kui saan oma oskusi jagada, teen seda hea meelega,“ lausus Nõmmoja.

Siim Nõmmoja jätkab tööd peasekretäri kohusetäitjana, kuni uue inimese tööle asumiseni.