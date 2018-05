Kolmevõistlejad tegid Sopotis eduka võistluse

Kui möödunud nädalavahetusel leidsime enamiku meie omadest just rahvuslikest klassidest, siis sel korral jagus eestlasi rohkem rahvusvahelisele tasemele ja etteruttavalt võib ka ära öelda, et parimaks eestlaseks osutus ka sel korral rahvusvahelisel CIC1* tasemel debüüdi teinud Kaire Kalm hobusel B Cavalier, saades 24 osaleja seas 45,3 miinuspunktiga 10. koha. Möödunud nädalal õnnestus Kairel Sopotis sama hobusega võita rahvuslik CNC-P klass, seega saab öelda, et selle paari jaoks on kolmevõistluse hooaeg saanud väga tugeva alguse.