Kestvusratsutamise juunioride meistritiitlile käis Kõrvemaal kõva heitlus

Kõrvemaa võistlus alustab Eesti ratsaspordi välishooaega esimese rahvusvahelise võistlusena juba mitmendat aastat järjest. Osalejad, keda oli nii Eestist kui Soomest, panid end proovile kaunil ja mitmekesisel looduskaitsealal. Ka seekord olid rajad valitud nii, et on nii liiva-, kruusa- kui ka metsateid, ratsutati nii laugel kui künklikul pinnasel. Korraldaja Katrin Liivi sõnul peeti tänavuste radade tegemisel silmas juba järgmise aasta võistlust, mil plaanitakse võõrustada Põhjamaade meistrivõistlusi kestvusratsutamises. „Seekord olid rajad võistlusajaloo ühed parimad. Proovisime paari muudatust hoolduspunktide paigutuses, seda just järgmise aasta võistlust silmas pidades, mil tahame korraldada Kõrvemaal Põhjamaade tiitlivõistlust. See saab olema paras väljakutse, aga oleme lootusrikkad,“ sõnas Liiv.