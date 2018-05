Juunist asub ametisse uus ratsaliidu peasekretär

Evelin Bötker on erialalt hotellide ja turismi mänedžer ning töötanud viimased 20 aastat hotellinduses erinevatel juhtivatel kohtadel. Evelinil on suur ettevõtte ja tiimijuhtimise kogemus, samuti peab ta oma tugevuseks head läbirääkimisoskust. Lisaks valdab tulevane peasekretär viite võõrkeelt ning on kaasa löönud mitmete ühingute ja seltside töös. Ka ratsaspordi maailm pole tegusale naisele võõras.

Uue peasekretäri suur hobustehuvi on pärit lapsepõlvest. Tihedam seos hobustega on tal viimasel paarikümnel aastal just hobuseomaniku ja harrastusratsutajana. „Hetkel olen ühe "õnneliku ja toreda pensionäri" omanik, kellega aeg-ajalt ka sõitmas käin. Erinevatel aegadel on mul olnud aga mitmeid hobuseid, eriti just noorteklassis edukaid võistlusratsusid. See tähendab aga seda, et olen pidanud täitma nii tallipoisi, treilerijuhi, abilise ja abitreeneri rolli. Nii et ratsaspordimaailm on ka seestpoolt mulle päris hästi tuttav,“ ütles Evelin.