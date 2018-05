Rahvusvahelisel Maria Rakendil olid võidukad Eve Haggi ja Riina Rõa

Maria talus startis möödunud nädalavahetusel 14 hobuste ning kaks ponide üherakendite ekipaaži, kohal oli kogu Eesti paremik. Lisaks meie sportlastele olid väljas kutsarid Lätist ja Venemaalt. Hobuste klassis asus võitja Eve Haggi hobusega Vairi liidriks juba koolisõidus, kus sai tulemuseks 56.06 karistuspunkti. Meie sportlastest sõitis MM-i normatiivi tähistavast 65 karistuspunktist paremini veel Urmas Saks hobusega Indekss (59.53), Signe Haggi hobusega Varunessa (60.54) ja Riina Rõa hobusega Dylano (61.77). Just eelnev oligi esinelik pärast koolisõitu. Urmas Saks ja Eve Haggi täitsid MM-i normatiivi teistkordselt ning seega on nemad lunastanud pääsme augusti lõpus Hollandis toimuvale üherakendite MM-ile.

Eve Haggi sõnas, et on üldjoontes Marias saavutatud tulemusega rahul, seda eriti koolisõidu osas: “On hea meel, et vaatamata viperustele täpsussõidus ja maratonis, õnnestus võistlus võita.” Väikesed viperused, mida Haggi mainis, oli põgus eksimine maratoni rännakurajal, mis küll õnneks karistuspunkte aja ületamise eest ei toonud ning hetk koonustes, kus tuul tõstis kutsari kübarat, mida ta seejärel parema käega püüdma hakkas ning hobusega kontakti kaotas. Viimasele järgnes trajektoorilt kõrvalekalle ja hetkeline ärev moment, kus ei olnud välistatud ka kutsari vankrist kukkumine. Kuid lõpp hea, kõik hea.