Esmakordselt Eestis: võistlushobused saabusid lennukiga Tallinna lennujaama

Ratsud alustasid reisi Hispaaniast, aga reisiseltskond on kirevam – saabusid nii Hispaania, Itaalia kui Portugali võistkonnad. „Tegemist oli spetsiaalse tšarterlennuga just hobuste jaoks ning et kõik, sealhulgas vajalikud dokumendid, valmis saaks, läks oodatust kauem aega. Seetõttu saime neid üpris pikalt oodata," ütles Horse Transport Estonia esindaja Merlis Orion.