Nimeka Poola tuuri teisel nädalal saatis edu Paul Argust

Ratsanike sõnul võttis väsimus lõpuks kõigi üle võimust. Maarja Martinson lausus, et seekord oli ehk vaimne väsimus suuremgi kui füüsiline. „Võistlesime tegelikult 4 nädalat järjest, sõitsime otse Luunjast Poola. Abilisi meil kaasas ei olnud, samuti ei ole hobused väga harjunud nii suure koormuse ja suurte platsidega, nagu me isegi. Stressirikas on seegi, et siin ei olnud üldse kerge nende tulemustega auhinnarahasid korjata, kui võrrelda Baltikumi, Soome või Venemaaga, samas reisikulud olid kõrged ja lisapinge, et midagi tuleb tagasi võita, just kaasa ei aidanud. Tundsime ka teatavat survet ennast pidevalt tõestada – kohal oli palju selliseid tiime, kus oli näha suurte ressursside panustamist ja kelle kõrval meie suhteliselt vaeste sugulastena paistsime. Kõik sellised asjad mängivad oma rolli, nagu ka see, kui nädalate kaupa kommuunielu elada ja pole võimalik end korralikult välja puhata.“